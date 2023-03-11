Азербайджанская нефть подешевела

БАКУ /Trend/ - Цена на азербайджанскую нефть марки Azeri Light на базе CIF в итальянском порту Аугуста 10 марта понизилась на 0,66 доллара относительно предыдущего показателя и составила 84,79 доллара за баррель, сообщает в субботу Trend со ссылкой на источник на нефтегазовом рынке страны.

На базе FOB в турецком порту Джейхан цена на Azeri Light снизилась на 0,59 доллара – до 83,04 доллара за баррель.

Стоимость нефти сорта URALS, реализуемой Азербайджаном из российского черноморского порта Новороссийск по трубопроводу Баку – Новороссийск, понизилась по сравнению с предыдущим показателем на 0,16 доллара, составив 47,34 доллара за баррель.

Цена на баррель нефти эталонного сорта Brent Dated, добываемой в Северном море, 10 марта понизилась на 0,67 доллара по сравнению с предыдущим показателем – до 82,4 доллара за баррель.

Официальный курс на 11 марта составляет 1,7 AZN/ 1 USD.