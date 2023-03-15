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Азербайджан и Узбекистан обсудили перспективы сотрудничества в области энергетики (ФОТО)

Энергетика Материалы 15 марта 2023 15:24 (UTC +04:00)
Азербайджан и Узбекистан обсудили перспективы сотрудничества в области энергетики (ФОТО)

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Кямран Гасымов
Кямран Гасымов
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БАКУ/Trend/ - Азербайджан и Узбекистан обсудили перспективы сотрудничества в области энергетики.

Об этом, как сообщает в среду Trend, написал в Twitter министр экономики Азербайджана Микаил Джаббаров.

"В ходе встречи с делегацией, возглавляемой советником Президента Узбекистана Алишером Султановым, мы обсудили инициативы по углублению торгово-экономических отношений между нашими странами, а также совместные инвестиционные проекты", - говорится в публикации.

Напомним, что по данным Государственного таможенного комитета страны, товарооборот Азербайджана с Узбекистаном в январе 2023 года составил 11,308 миллиона долларов.

Азербайджан и Узбекистан обсудили перспективы сотрудничества в области энергетики (ФОТО)
Азербайджан и Узбекистан обсудили перспективы сотрудничества в области энергетики (ФОТО)
Азербайджан и Узбекистан обсудили перспективы сотрудничества в области энергетики (ФОТО)
Азербайджан и Узбекистан обсудили перспективы сотрудничества в области энергетики (ФОТО)
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