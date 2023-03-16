Цены на нефть показывают рост

Мировые цены на нефть в четверг утром поднимаются в рамках коррекции почти на 1% после сильного падения днём ранее. Как передает Trend со ссылкой на Прайм, об этом свидетельствуют данные торгов.

Цена майских фьючерсов на нефть марки Brent увеличивается на 0,98%, до 74,41 доллара за баррель, апрельских фьючерсов на WTI — на 0,95%, до 68,25 доллара.

Накануне стоимость Brent упала на 4,9%, WTI — на 5,2%, при этом цена Brent опускалась ниже 72 долларов за баррель, а WTI — ниже 70 долларов впервые с 2021 года. Падение котировок последовало на фоне снижения и фондовых рынков.

Пессимизм на рынках, прежде всего фондовых, был связан с проблемами в банковском секторе. В США ранее закрылись несколько банков, в том числе Silicon Valley Bank (SVB). А в среду появились опасения по поводу одного из крупнейших банков Швейцарии Credit Suisse. Его акции подешевели на 24% после сообщения о том, что главный акционер Credit Suisse саудовский Saudi National Bank исключил возможность предоставления дополнительной финансовой помощи банку, ссылаясь на проблемы с регулированием.

"Технические потери для нефтяных графиков на этой неделе, вкупе с негативной тенденцией, вероятно, придали смелости "медведям". Нефть, скорее всего, останется волатильной", — приводит агентство Блумберг слова старшего сырьевого трейдера Marex Райана Фицмориса (Ryan Fitzmaurice).

Инвесторы обращают внимание и на новости нефтяного рынка. Так, коммерческие запасы нефти в США (исключая стратегический резерв) за неделю по 10 марта выросли на 1,6 миллиона баррелей, ожидался рост на 1,2 миллиона.