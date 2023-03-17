Нефть в пятницу утром дорожает на 1%

Цены на нефть поднимаются на 1% в пятницу утром, свидетельствуют данные торгов. Инвесторы постепенно возвращаются к риску, а доллар слабеет, что благоприятно для стоимости этого вида сырья, но по итогам недели падение цен может достичь 9%, передает Trend со ссылкой на Прайм.

Цена майских фьючерсов на нефть марки Brent растет на 1,1%, до 75,52 доллара за баррель, апрельских фьючерсов на WTI — на 1,14%, до 69,13 доллара. Недельное снижение для обеих марок может достичь 8,7% и 9,8% соответственно, что является сильнейшим недельным снижением с декабря прошлого года.

Удорожание нефти поддерживается рядом факторов, среди которых коррекционная динамика, возвращение трейдеров к риску и ослабление доллара. Индекс доллара (курс к корзине валют шести стран — торговых партнеров США) снижается на 0,26%, до 104,15 пункта. Удешевление доллара поддерживает спрос на сырьевые товары, в том числе нефть, делая их более доступными при покупке в другой валюте.

На прошедшей неделе наблюдалась заметная волатильность из-за опасений трейдеров по поводу банковского сектора, которая перекинулась с фондовых рынков в том числе на сырьевые. Уход трейдеров от риска сдержал цены на нефть и медь. Теперь фондовые рынки постепенно восстанавливаются.

Опасения по сектору последовали после закрытия нескольких банков в США, что отразилось на банковском секторе страны, а затем волатильность перекинулась на европейский рынок, где заметно просели акции швейцарского Credit Suisse. Инвесторы опасались, что жесткая политика центробанков негативно повлияла на банки. В ситуацию вмешались власти, предоставив ряд поддерживающих мер, что несколько ослабило опасения, но цены на нефть не смогли восстановить потери.

"Внешние факторы продолжили диктовать ценовую динамику для нефти. Масштаб распродажи нефти скорее всего будет беспокоить ОПЕК+, но они вряд ли будут действовать быстро, вместо этого они, вероятно, будут ждать, пока все не уляжется", — цитирует агентство Блумберг главу отдела сырьевой стратегии ING Groep NV Уоррена Паттерсона (Warren Patterson).