БАКУ /Trend/ - Потенциал производства "зеленой" энергии в Азербайджане составляет около 200 ГВт.

Как передает в пятницу Trend, об этом сказал директор Государственного агентства по возобновляемым источникам энергии при Министерстве энергетики Азербайджана Джавид Абдуллаев в ходе семинара «Зеленый водород - путь к декарбонизации».

Абдуллаев отметил, что Азербайджан намерен довести долю ВИЭ в производстве электроэнергии до 30 процентов к 2030 году.

«Соглашение, подписанное в декабре прошлого года между Азербайджаном, Грузией, Венгрией и Румынией, позволит наладить поставки до четырех гигаватт "зеленой" энергии в Европу», - сказал он.

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