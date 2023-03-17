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В Азербайджане разработаны 4 законопроекта по производству электроэнергии

Энергетика Материалы 17 марта 2023 11:32 (UTC +04:00)
В Азербайджане разработаны 4 законопроекта по производству электроэнергии

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Кямран Гасымов
Кямран Гасымов
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БАКУ /Trend/ - Проект закона о производстве электроэнергии в Азербайджане был одобрен в мае 2020 года и в настоящее время мы работаем над 4 законопроектами.

Как передает в пятницу Trend, об этом сказал заместитель директора Государственного агентства Азербайджана по альтернативным и возобновляемым источникам энергии (АREА) Кямран Гусейнов
на панельной дискуссии «Водород как инструмент перехода к экологически чистой энергетике» в ходе семинара «Зеленый водород - путь к декарбонизации».

«Они связаны с поддерживающими механизмами для участия активных производителей, выдачей сертификатов для производства возобновляемой энергии и информационными системами для возобновляемых источников энергии. Эти законопроекты подготовлены и находятся на утверждении Кабинета Министров», - сказал он.

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