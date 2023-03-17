БАКУ /Trend/ - Чистая окружающая среда и "зеленый рост" составляют суть национальных приоритетов Азербайджана.

Как передает в пятницу Trend, об этом сказал руководитель Департамента финансовой стабильности Центрального банка Азербайджана (ЦБА) Рустам Тахиров на панельной дискуссии «Зеленые» инвестиционные схемы: варианты и проблемы» в ходе семинара «Зеленый водород» - путь к декарбонизации».

«На повестке дня устойчивого развития Азербайджана стоят вопросы увеличения использования возобновляемых источников энергии, а также приведение финансового сектора в соответствие с национальными задачами устойчивого развития», - сказал Тахиров.

По его словам, устойчивое финансирование - это новая парадигма, направленная на адаптацию финансового сектора к рискам, связанным с факторами ЭСУ (экологические, социальные и управленческие).

Тахиров отметил, что в феврале 2023 года ЦБА утвердил дорожную карту по устойчивому финансированию на 2023-2026 годы.

«Целями дорожной карты являются обеспечение устойчивости финансовых институтов к рискам, возникающим в результате изменения климата и других факторов ЭСУ, а также реализация возможностей, связанных с переходом к устойчивой экономике. Согласно дорожной карте выделены следующие стратегические потенциалы: формирование потенциала в области устойчивых финансов, формирование экосистемы устойчивых финансовых потоков, интеграция факторов изменения климата и ЭСУ в управление рисками и обеспечение прозрачности и рыночной дисциплины на финансовых рынках», - сказал он.