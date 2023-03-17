Потенциал производства "зеленой" энергии в Азербайджане составляет около 200 ГВт (Дополнено)

Добавлены подробности (первая версия опубликована 17 марта 10:31)

БАКУ /Trend/ - Потенциал производства "зеленой" энергии в Азербайджане составляет около 200 ГВт.

Как передает в пятницу Trend, об этом сказал директор Государственного агентства по возобновляемым источникам энергии при министерстве энергетики Азербайджана Джавид Абдуллаев в ходе семинара "Зеленый водород - путь к декарбонизации".

Абдуллаев отметил, что Азербайджан намерен довести долю ВИЭ в производстве электроэнергии до 30 процентов к 2030 году.

"Соглашение, подписанное в декабре прошлого года между Азербайджаном, Грузией, Венгрией и Румынией, позволит наладить поставки до четырех гигаватт "зеленой" энергии в Европу", - сказал он.

Напомним, что Азербайджан, Грузия, Венгрия и Румыния 17 декабря 2022 года подписали соглашение о строительстве электрического кабеля от черноморского побережья Грузии до черноморского побережья Румынии.

Отметим, что при поддержке Государственного агентства по возобновляемым источникам энергии при министерстве энергетики и Японской организации международного сотрудничества (JICA) был проведен семинар "Зеленый водород - путь к декарбонизации". В ходе семинара обсуждены такие вопросы, как сценарии энергетического перехода для Азербайджана, потенциал производства зеленого водорода для внутреннего использования и экспорта, а также инвестиционный климат в соответствующей области.