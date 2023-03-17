В Азербайджане создана межведомственная рабочая группа по водороду (Дополнено)

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БАКУ /Trend/ - Межведомственная рабочая группа по водороду была создана для проведения исследований и подготовки предложений по производству и использованию водорода в Азербайджане.

Как передает в пятницу Trend, об этом сказал заместитель директора Государственного агентства Азербайджана по альтернативным и возобновляемым источникам энергии (АREА) Кямран Гусейнов

на панельной дискуссии «Водород как инструмент перехода к экологически чистой энергетике» в ходе семинара «Зеленый водород» - путь к декарбонизации».

"Рабочая группа H2 сотрудничала с Европейским банком развития и реконструкции для разработки исследования "Оценка потенциала низкоуглеродной водородной экономики в Азербайджане". Так, в январе прошлого года состоялась стартовая встреча с выбранным ЕБРР консультантом, в ходе которой заинтересованным сторонам был представлен план проекта", - сказал он.

Отметим, что ЕБРР готовит стратегию по производству водорода в Азербайджане и страна уже приступила к проведению технико-экономического обоснования производства экологически чистого водорода. Данное сотрудничество является частью правительственной стратегии на 2022-2026 годы.