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В Азербайджане разработаны 4 законопроекта по производству электроэнергии (Дополнено)

Энергетика Материалы 17 марта 2023 18:55 (UTC +04:00)

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Кямран Гасымов
Кямран Гасымов
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Добавлены подробности (первая версия опубликована 17 марта 11:32)

БАКУ /Trend/ - Проект закона о производстве электроэнергии в Азербайджане был одобрен в мае 2020 года и в настоящее время мы работаем над 4 законопроектами.

Как передает в пятницу Trend, об этом сказал заместитель директора Государственного агентства Азербайджана по альтернативным и возобновляемым источникам энергии (АREА) Кямран Гусейнов
на панельной дискуссии "Водород как инструмент перехода к экологически чистой энергетике" в ходе семинара "Зеленый водород - путь к декарбонизации".

"Они связаны с поддерживающими механизмами для участия активных производителей электроэнергии, выдачей сертификатов для производства возобновляемой энергии и информационными системами для возобновляемых источников энергии. Эти законопроекты подготовлены и находятся на утверждении Кабинета министров", - сказал он.

Отметим, что в январе-феврале 2023 года производство электроэнергии в Азербайджане составило 5,176 миллиарда кВт/ч, что на 5,8 процента, или 282,3 миллиона кВт/ч больше в годовом исчислении.

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