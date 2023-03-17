Для пересмотра «зеленой» стратегии SOCAR привлекла международные компании (Дополнено)

Добавлены подробности (первая версия опубликована 17 марта 14:01)

БАКУ /Trend/ - Государственная нефтяная компания Азербайджана (SOCAR) привлекла международные консалтинговые компании для пересмотра "зеленой" стратегии.

Как передает в пятницу Trend, об этом сказал представитель SOCAR Теймур Гулиев на панельной дискуссии в ходе семинара "Зеленый водород - путь к декарбонизации".

Он отметил, что этот процесс завершится в течение шести месяцев.

По его словам, пересмотр стратегии охватывает вопросы касательно низкого уровня выбросов углерода и сокращения выбросов парниковых газов.

Гулиев отметил, что Европа возлагает большие надежды на водород и анализ рынка показывает, что ее потребность в водороде будет увеличиваться.

"Ожидается, что к 2030 году потребность в водороде составит 20 миллионов тонн, 10 миллионов тонн из которых будут производиться в Европе, а остальной объем - импортироваться", - сказал он.

По его словам, на этом фоне в настоящее время ведутся исследования в области транспортировки водорода по Трансадриатическому газопроводу, и ожидается, что этот процесс будет завершен к 2024 году.