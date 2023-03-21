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Азербайджанская нефть подешевела

Энергетика Материалы 21 марта 2023 10:43 (UTC +04:00)
Азербайджанская нефть подешевела

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Кямран Гасымов
Кямран Гасымов
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БАКУ /Trend/ - Цена на азербайджанскую нефть марки Azeri Light на базе CIF в итальянском порту Аугуста 20 марта снизилась на 0,65 доллара относительно предыдущего показателя и составила 74,75 доллара за баррель, сообщает во вторник Trend со ссылкой на источник на нефтегазовом рынке страны.

На базе FOB в турецком порту Джейхан цена на Azeri Light снизилась на 0,79 доллара – до 72,58 доллара за баррель.

Стоимость нефти сорта URALS, реализуемой Азербайджаном из российского черноморского порта Новороссийск по трубопроводу Баку – Новороссийск, понизилась по сравнению с предыдущим показателем на 0,51 доллара, составив 38,27 доллара за баррель.

Цена на баррель нефти эталонного сорта Brent Dated, добываемой в Северном море, 20 марта понизилась на 0,57 доллара по сравнению с предыдущим показателем – до 71,71 доллара за баррель.

Официальный курс на 21 марта составляет 1,7 AZN/1 USD.

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