Нефть дорожает на данных о запасах в США

Мировые цены на нефть в среду утром растут после публикации данных Американского института нефти (API) по запасам нефти в стране. Как передает Trend со ссылкой на Прайм, об этом свидетельствуют данные торгов.

Цена июньских фьючерсов на нефть марки Brent растет на 0,22% — до 78,31 доллара за баррель, майских фьючерсов на WTI — на 0,55%, до 73,6 доллара.

Инвесторы обращают внимание на макростатистику. Так, в ночь на среду API дал свою оценку динамике коммерческих запасов нефти в США. По оценочным данным института, за неделю по 24 марта запасы снизились на 6,1 миллиона баррелей, хотя ожидался рост на 187 тысяч. Если показатель подтвердит Минэнерго страны, это будет самым крупным снижением запасов в этом году, пишет агентство Bloomberg.

Официальная статистика будет опубликована Управлением энергетической информации, подразделением Минэнерго США, в среду вечером. Аналитики прогнозируют рост запасов на 92 тысячи баррелей, в прошлый раз показатель неожиданно вырос на 1,1 миллиона.