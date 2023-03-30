В ближайшее время начнется строительство турецкого участка газопровода Игдыр-Нахчыван – Парвиз Шахбазов (Дополнено)

Добавлены подробности (первая версия опубликована 30 марта в 13:19)

БАКУ /Trend/ - В ближайшее время начнется строительство турецкого участка газопровода Игдыр-Нахчыван.

Как передает в четверг Trend со ссылкой на министерство энергетики Азербайджана, об этом было заявлено в ходе встречи министров энергетики Азербайджана Парвиза Шахбазова и Турции Фатиха Донмеза в рамках встречи министров Организации турецких государств в Будапеште.

На встрече были обсуждены вопросы транзита газа через Турцию, увеличения пропускной способности TANAP в рамках расширения Южного газового коридора, новые возможности сотрудничества между SOCAR и BOTAŞ, TPAO в области разведки и добычи углеводородных месторождений, реализации проекта трубопровода Игдыр-Нахчыван.

Также были упомянуты крупные проекты ветровой и солнечной энергии, которые будут реализованы с инвесторами в Нахчыване.

"Обсудили шаги, которые будут предприняты в направлении экспорта большей части этой энергии в Турцию, а также поставки "зеленой энергии" в Европу через братскую страну. Отметили важность подписания соответствующего документа между нашими странами для реализации новых возможностей сотрудничества в энергетической сфере", - говорится в сообщении.

Напомним, что Азербайджан и Турция подписали меморандум о взаимопонимании по газопроводу Игдыр-Нахчыван 15 декабря 2020 года.

Проект будет реализован Государственной нефтяной компанией Азербайджана (SOCAR) и турецкой BOTAŞ. В настоящее время Нахчыван получает газ в основном через Иран. Поставки азербайджанского газа через Турцию помогут Нахчывану удовлетворить свои потребности в газе. Турецкий участок трубопровода от Игдыра до Садарака в Нахчыване будет иметь протяженность 85 километров