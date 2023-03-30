В этом году Азербайджан экспортирует в Европу 12 млрд кубометров газа - министр (Дополнено)

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БАКУ /Trend/ - В 2023 году ожидается поставка 10,2 миллиарда кубометров азербайджанского газа в Турцию, около 12 миллиардов кубометром в Европу.

Об этом, как сообщили в четверг Trend в министерстве энергетики Азербайджана, сказал министр Парвиз Шахбазов в ходе третьей встречи министров энергетики Организации тюркских государств в Будапеште.

По словам министра, в нынешнем году ожидается экспортировать 24,5 миллиарда кубометров газа.

"В ходе своего выступления министр сообщил, что товарооборот Азербайджана со странами-членами и странами-наблюдателями организации тюркских государств увеличился в прошлом году на 42,7 процента и превысил 7,2 миллиарда долларов. Инвестиции стран ОТГ в экономику Азербайджана составили 14,3 миллиарда долларов, тогда как Азербайджан инвестировал в экономику стран-членов Организации 21 миллиард долларов. Была также оценена важность развития энергетического сотрудничества с точки зрения обеспечения энергетической безопасности в Евразии", - сказали в министерстве.

По словам Шахбазова, которые приводятся в сообщении министерства, с момента ввода в эксплуатацию TANAP и TAP в Турцию было поставлено 20,9 миллиарда кубометров азербайджанского газа, объем поставленного в Европу газа составил 22 миллиарда кубометров.

"Стратегическое энергетическое партнерство с Европейским союзом, наряду с расширением проектов по энергетической безопасности, таких как Южный газовый коридор, и превращением Азербайджана в поставщика зеленой энергии добавил новый импульс развитию энергетики. Кроме того, сотрудничество, достигнутое в декабре в области развития и транспортировки зеленой энергии из Каспия в Европу, а также подписанное между Азербайджаном и Венгрией в январе этого года соглашение и меморандум о взаимопонимании по сотрудничеству в области природного газа позволит Венгрии получать азербайджанский природный газ и электричество. Мы считаем, что Венгрия станет транзитным хабом, что в будущем позволит нам расширить географию", - говорится в сообщении министерства.

Помимо всего этого, в числе важных событий также были отмечены ежегодная транспортировка 1,5 миллиона тонн казахстанской нефти на мировые рынки по маршруту Баку-Тбилиси-Джейхан, старт новых проектов с Узбекистаном, подписание документа о сотрудничестве в энергетической сфере с Туркменистаном в трехстороннем формате.

"Тюркским государствам было предложено участвовать в процессе восстановления и превращения Карабаха и Восточного Зангезура в зону зеленой энергии", - добавили в министерстве.

Азербайджан, Турция, Казахстан, Кыргызстан и Узбекистан являются членами Организации тюркских государств, а Венгрия, Туркменистан и Турецкая Республика Северного Кипра являются государствами-наблюдателями.