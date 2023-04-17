Саудовская Аравия в феврале снизила экспорт нефти

БАКУ /Trend/ - Саудовская Аравия в феврале сохранила добычу нефти практически на уровне предыдущего месяца, при этом экспорт уменьшился на 2,7%.

Как сообщает Trend со ссылкой на Интерфакс, об этом свидетельствуют данные на сайте Joint Organization Data Initiative (JODI).

Объем экспортных поставок составил 7,455 млн баррелей в сутки (б/с) по сравнению с 7,658 млн б/с в январе. При этом он на 2% превысил показатель февраля прошлого года.

Добыча нефти Саудовской Аравии в феврале составила 10,45 млн б/с против 10,453 млн б/с месяцем ранее, свидетельствуют данные JODI. В годовом выражении этот показатель повысился на 2,2%.

Ирак в феврале нарастил экспорт нефти на 2,7% за месяц - до 3,739 млн б/с. Добыча незначительно увеличилась - до 4,339 млн б/с с 4,331 млн б/с. По сравнению с февралем 2022 года первый показатель вырос на 0,6%, второй - на 1,9%.

Производство нефти в Венесуэле уменьшилось до 704 тыс. б/с по сравнению с 732 тыс. б/с в январе. Год назад показатель составлял 788 тыс. б/с. При этом поставки за рубеж из этой страны в феврале составили 537 тыс. б/с против 466 тыс. б/с месяцем ранее и 548 тыс. б/с в том же месяце прошлого года.

По предварительным оценкам JODI, США в феврале увеличили добычу нефти на 9,1% - до 13,598 млн б/с по сравнению с 12,462 млн б/с месяцем ранее. За год показатель взлетел на 20,2%.

Экспорт американской нефти, по расчетам организации, в позапрошлом месяце составлял 4,595 млн б/с против 3,514 млн б/с в январе (скачок на 30,8%) и 3,309 млн б/с в феврале 2022 года (подъем на 38,9%).