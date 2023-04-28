Нефть дорожает на ожиданиях финансовых результатов нефтегазовых компаний

Мировые цены на нефть в пятницу утром растут, пока инвесторы ожидают выхода отчетов нескольких крупных нефтяных компаний. Как передает Trend со ссылкой на Прайм, об этом свидетельствуют данные торгов и комментарий аналитика.

Цена июльских фьючерсов на нефть марки Brent растет на 0,77%, до 78,82 доллара за баррель, июньских фьючерсов на WTI — на 0,66%, до 75,25 доллара.

"Рост возобновился после двух дней интенсивных продаж на фоне смешанных экономических сигналов. Сегодня в центре внимания будут доходы нефтяных компаний", — сказал агентству Блумберг рыночный аналитик Saxo Capital Markets Pte в Сингапуре Чару Чанана (Charu Chanana).

В пятницу выходят отчеты таких крупных нефтегазовых компаний, как OMV (Австрия), Eni (Италия), Chevron и ExxonMobil (США).

Инвесторы также оценивают макроэкономическую статистику США, выпущенную в четверг. Так, американский ВВП в первом квартале, согласно первой оценке, вырос на 1,1% в пересчете на год (если бы ВВП четыре квартала подряд рос такими же темпами), в то время как аналитики ожидали роста ВВП на 2% в пересчете на год. Замедление темпов экономического роста может увеличить шансы того, что Федеральная резервная система США воздержится от повышения учетной ставки на своей сессии 2-3 мая.

Нефтяной рынок также ожидает выхода ряда статистик, основной из которых является рост ВВП еврозоны, а также окончательная оценка текущего индекса потребительских настроений Мичиганского университета (Michigan Consumer Sentiment Index), отражающего степень доверия домохозяйств к экономике США. Эксперты полагают, что в апреле показатель вырос до 63,5 пункта с 62 пунктов ранее, как и показала предварительная оценка.