Vətən müharibəsinin Anım Gününün rəmzi olan Xarı bülbül
...
  1. Главная
  2. Экономика
  3. Энергетика

Азербайджанская нефть подешевела

Энергетика Материалы 3 мая 2023 09:53 (UTC +04:00)
Азербайджанская нефть подешевела

Читайте Trend в

Садраддин Агджаев
Садраддин Агджаев
Все материалы

БАКУ /Trend/ - Цена на азербайджанскую нефть марки Azeri Light на базе CIF в итальянском порту Аугуста второго мая понизилась на 4,76 доллара относительно предыдущего показателя и составила 79,04 доллара за баррель, сообщает в среду Trend со ссылкой на источник на нефтегазовом рынке страны.

На базе FOB в турецком порту Джейхан цена на Azeri Light понизилась на 4,76 доллара – до 77,58 доллара за баррель.

Стоимость нефти сорта URALS, реализуемой Азербайджаном из российского черноморского порта Новороссийск по трубопроводу Баку – Новороссийск, понизилась по сравнению с предыдущим показателем на 4,64 доллара, составив 50,57 доллара за баррель.

Цена на баррель нефти эталонного сорта Brent Dated, добываемой в Северном море, второго мая понизилась на 4,83 доллара по сравнению с предыдущим показателем – до 77,18 доллара за баррель.

Официальный курс на третье мая составляет 1,7 AZN/1 USD.

Тэги:
Лента

Лента новостей

Читать все новости