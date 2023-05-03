Азербайджанская нефть подешевела

БАКУ /Trend/ - Цена на азербайджанскую нефть марки Azeri Light на базе CIF в итальянском порту Аугуста второго мая понизилась на 4,76 доллара относительно предыдущего показателя и составила 79,04 доллара за баррель, сообщает в среду Trend со ссылкой на источник на нефтегазовом рынке страны.

На базе FOB в турецком порту Джейхан цена на Azeri Light понизилась на 4,76 доллара – до 77,58 доллара за баррель.

Стоимость нефти сорта URALS, реализуемой Азербайджаном из российского черноморского порта Новороссийск по трубопроводу Баку – Новороссийск, понизилась по сравнению с предыдущим показателем на 4,64 доллара, составив 50,57 доллара за баррель.

Цена на баррель нефти эталонного сорта Brent Dated, добываемой в Северном море, второго мая понизилась на 4,83 доллара по сравнению с предыдущим показателем – до 77,18 доллара за баррель.

Официальный курс на третье мая составляет 1,7 AZN/1 USD.