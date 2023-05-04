Азербайджанская нефть подешевела

БАКУ /Trend/ - Цена на азербайджанскую нефть марки Azeri Light на базе CIF в итальянском порту Аугуста третьего мая понизилась на 3,94 доллара относительно предыдущего показателя и составила 75,1 доллара за баррель, сообщает в четверг Trend со ссылкой на источник на нефтегазовом рынке страны.

На базе FOB в турецком порту Джейхан цена на Azeri Light понизилась на четыре доллара – до 73,58 доллара за баррель.

Стоимость нефти сорта URALS, реализуемой Азербайджаном из российского черноморского порта Новороссийск по трубопроводу Баку – Новороссийск, понизилась по сравнению с предыдущим показателем на 3,97 доллара, составив 46,6 доллара за баррель.

Цена на баррель нефти эталонного сорта Brent Dated, добываемой в Северном море, третьего мая понизилась на 4,67 доллара по сравнению с предыдущим показателем – до 72,51 доллара за баррель.

Официальный курс на четвертое мая составляет 1,7 AZN/1 USD.