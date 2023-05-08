Оператор IGB скоро запустит рыночные тесты для расширения мощностей

БАКУ /Trend/ - В ближайшие месяцы будут запущены рыночные тесты для расширения пропускной способности интерконнектора Греция-Болгария (IGB).

Об этом, как сообщает Trend, сказала главный исполнительный директор компании ICGB - оператора трубопровода Теодора Георгиева.

Она сообщила SeeNews, что при наличии достаточного спроса пропускная способность трубопровода будет увеличена с нынешних 3 миллиардов кубометров до 5 миллиардов кубометров, что также позволит транспортировать сжиженный природный газ с существующих и планируемых терминалов в Греции.

ICGB и греческий оператор системы передачи DESFA уже сотрудничают в этой области, добавила Георгиева. Строительство новой компрессорной станции на греческом участке является одним из проектов, который будет способствовать увеличению мощности.

Отметим, что интерконнектор Греция-Болгария начал коммерческие поставки 1 октября 2022 года.

С начала текущего отопительного сезона интерконнектор обеспечивал около 1/3 зимнего потребления природного газа в Болгарии. IGB является первым маршрутом для диверсифицированных поставок природного газа в Болгарию, гарантируя повышенную безопасность поставок и внося значительный вклад в конкуренцию на рынке природного газа, что является предпосылкой для оптимизации цен для предприятий и бытовых потребителей в стране.

В то время как поставки 1 миллиарда кубометров в год по контракту с Азербайджаном являются основой проекта, у IGB есть долгосрочные мощности, забронированные и другими грузоотправителями. Большинство из них совершенно новые для болгарского рынка. Интерконнектор Греция-Болгария получит доступ к нескольким источникам газа в 2024 году.

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