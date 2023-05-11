Азербайджанская нефть подорожала

БАКУ /Trend/ - Цена на азербайджанскую нефть марки Azeri Light на базе CIF в итальянском порту Аугуста 10 мая повысилась на 1,67 доллара относительно предыдущего показателя и составила 79,97 доллара за баррель, сообщает в четверг Trend со ссылкой на источник на нефтегазовом рынке страны.

На базе FOB в турецком порту Джейхан цена на Azeri Light повысилась на 1,63 доллара – до 78,39 доллара за баррель.

Стоимость нефти сорта URALS, реализуемой Азербайджаном из российского черноморского порта Новороссийск по трубопроводу Баку – Новороссийск, повысилась по сравнению с предыдущим показателем на 1,68 доллара, составив 51,68 доллара за баррель.

Цена на баррель нефти эталонного сорта Brent Dated, добываемой в Северном море, 10 мая повысилась на 1,66 доллара по сравнению с предыдущим показателем – до 77,33 доллара за баррель.

Официальный курс на 11 мая составляет 1,7 AZN/ 1 USD.