Total Energies намерена расширить сотрудничество с Азербайджаном (ФОТО)

БАКУ /Trend/ - Компания Total Energies намерена расширить сотрудничество с Азербайджаном.

Как сообщает в пятницу Trend со ссылкой на министерство экономики Азербайджана, министр экономики Микаил Джаббаров провел встречу с президентом компании Total Energies по разведке и добыче Николасом Терразом.

"На встрече было отмечено успешное сотрудничество между SOCAR и Total Energies, проведены переговоры о расширении партнерства в нефтегазовом секторе, сотрудничестве в области производства возобновляемых источников энергии", - говорится в сообщении.

Напомним, что SOCAR и TotalEnergies 21 ноября 2016 года подписали соглашение об определении основных договорных и коммерческих условий первого этапа разработки газоконденсатного месторождения «Абшерон».

Соглашение о разведке, разработке и долевом распределении добычи на морском блоке «Абшерон» было подписано 27 февраля 2009 года.

Срок контракта – 30 лет. Контрактная площадь составляет 747 квадратных километров.

Месторождение «Абшерон» расположено в азербайджанском секторе Каспийского моря, в 100 км к юго-востоку от Баку, на глубине около 500 метров. Запасы месторождения оцениваются в 350 миллиардов кубометров газа и 45 миллионов тонн конденсата.