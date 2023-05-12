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Инвестиции SOCAR в экономику Турции достигают $18 млрд

Энергетика Материалы 12 мая 2023 11:23 (UTC +04:00)
Инвестиции SOCAR в экономику Турции достигают $18 млрд

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Садраддин Агджаев
Садраддин Агджаев
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ИЗМИР /Trend/ - Инвестиции SOCAR Türkiye в экономику Турции достигают 18 миллиардов долларов.

Об этом, как сообщает Trend, сказал в пятницу на пресс-конференции временно исполняющий обязанности генерального директора SOCAR Türkiye Эльчин Ибадов.

Он отметил, что SOCAR приобрела нефтехимический комплекс PETKIM за два миллиарда долларов, в дальнейшем для увеличения эффективности завода инвестировав в него еще 1,6 миллиарда долларов.

«Также мы построили в Турции нефтеперерабатывающий завод STAR, инвестиции в него составили 6,7 миллиарда долларов. Кроме того, SOCAR Türkiye имеет 7 процентов активов в проекте TANAP. До сегодняшнего дня по нему было транспортировано 23,3 миллиарда кубометров газа в Европу и 21,5 миллиарда кубометров в Турцию», - сказал он.

Отметим, что SOCAR Türkiye начала свою коммерческую деятельность в Турции после приобретения 51 процента акций Petkim в 2008 году. В ее состав входят лучшие в своем классе компании, такие как Petkim, TANAP, STAR Refinery, SOCAR Terminal, Petkim RES (ветроэлектростанция), Bursagaz, Kayserigaz, Enervis, SOCAR Enerji Ticaret, Millenicom, SOCAR Ticaret и SOCAR Depolama.

Компания сосредоточена на производстве нефтехимической продукции, переработке, торговле и распределении природного газа.

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