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SOCAR и JBIC будут сотрудничать в сфере декарбонизации (ФОТО)

Энергетика Материалы 17 мая 2023 09:17 (UTC +04:00)
SOCAR и JBIC будут сотрудничать в сфере декарбонизации (ФОТО)

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Ляман Зейналова
Ляман Зейналова
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БАКУ /Trend/ - Государственная нефтяная компания Азербайджана SOCAR и Японский банк для международного сотрудничества (JBIC) подписали Меморандум о взаимопонимании по развитию сотрудничества в области декарбонизации, сообщает в среду Trend со ссылкой на SOCAR.

Документ был подписан 16 мая в ходе Ежегодного собрания Европейского банка реконструкции и развития (ЕБРР) в Узбекистане.

Согласно меморандуму, SOCAR и японские компании ускорят реализацию проектов, способствующих сокращению выбросов углерода. В соответствии с глобальной тенденцией к декарбонизации компании будут обмениваться информацией о внедрении низкоуглеродных технологий, включая проекты CCS (улавливание и хранение углерода) и CCUS (улавливание, использование и хранение углерода), проекты по производству водорода и аммиака.

SOCAR и японские компании будут развивать сотрудничество по проектам, способствующим сокращению выбросов углекислого газа и улучшению состояния окружающей среды.

Twitter: @Lyaman_Zeyn

SOCAR и JBIC будут сотрудничать в сфере декарбонизации (ФОТО)
SOCAR и JBIC будут сотрудничать в сфере декарбонизации (ФОТО)
SOCAR и JBIC будут сотрудничать в сфере декарбонизации (ФОТО)
SOCAR и JBIC будут сотрудничать в сфере декарбонизации (ФОТО)
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