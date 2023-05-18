Нефть дешевеет после выхода данных о росте запасов в США

Мировые цены на нефть снижаются в четверг утром после публикации данных по коммерческим запасам сырья в США. Как передает Trend со ссылкой на Прайм, об этом свидетельствуют данные торгов.

Цена июльских фьючерсов на нефть марки Brent снижается на 0,39% — до 76,66 доллара за баррель, июньских фьючерсов на WTI — на 0,41%, до 72,55 доллара.

Согласно отчету минэнерго США, коммерческие запасы нефти в стране за неделю, завершившуюся 12 мая, увеличились сразу на 5 миллионов баррелей. Аналитики, напротив, ожидали снижения на 0,9 миллиона баррелей.

Теперь рынки ждут данных по числу первичных заявок на пособие по безработице в США, которые будут опубликованы в четверг. Аналитики предполагают, что за неделю по 13 мая показатель снизился на 10 тысяч после роста на предыдущей неделе на 22 тысячи, до максимума с октября 2021 года. Статистика может повлиять на решение Федеральной резервной системы США по учетной ставке.