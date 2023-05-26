Vətən müharibəsinin Anım Gününün rəmzi olan Xarı bülbül
...
  1. Главная
  2. Экономика
  3. Энергетика

Азербайджанская нефть подешевела

Энергетика Материалы 26 мая 2023 09:20 (UTC +04:00)
Азербайджанская нефть подешевела

Читайте Trend в

Кямран Гасымов
Кямран Гасымов
Все материалы

БАКУ /Trend/ - Цена на азербайджанскую нефть марки Azeri Light на базе CIF в итальянском порту Аугуста 25 мая понизилась на 1,99 доллара относительно предыдущего показателя и составила 78,47 доллара за баррель, сообщает в пятницу Trend со ссылкой на источник на нефтегазовом рынке страны.

На базе FOB в турецком порту Джейхан цена на Azeri Light понизилась на 1,98 доллара – до 76,53 доллара за баррель.

Стоимость нефти сорта URALS, реализуемой Азербайджаном из российского черноморского порта Новороссийск по трубопроводу Баку – Новороссийск, понизилась по сравнению с предыдущим показателем на два доллара, составив 51,37 доллара за баррель.

Цена на баррель нефти эталонного сорта Brent Dated, добываемой в Северном море, 25 мая понизилась на 2,02 доллара по сравнению с предыдущим показателем – до 75,57 доллара за баррель.

Официальный курс на 26 мая составляет 1,7 AZN/1 USD.

Тэги:
Лента

Лента новостей

Читать все новости