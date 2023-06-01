Азербайджан и China Gezhouba Group Overseas Investment подписали меморандум в области ВИЭ (Дополнено)

(Добавлены подробности, первая версия опубликована в 10:59)

БАКУ /Trend/ - В рамках Бакинской энергетической недели министерство энергетики Азербайджана и Китайская компания China Gezhouba Group Overseas Investment подписали меморандум в области возобновляемой энергии.

Как сообщает Trend, документ подписали заместитель министра энергетики Азербайджана Эльнур Солтанов и старший вице-президент China Gezhouba Group Overseas Investment Линь Сяо.

В рамках этого соглашения в Азербайджане будет налажено производство двух гигаватт возобновляемой электроэнергии. Такжепланируется сотрудничество по оценке потенциала для инвестиций в промышленную солнечную энергетику, наземную морскую и ветряную энергетику, а также проекты по производству зеленого водорода в Азербайджане. Документ также предусматривает исследование компанией возможности оценки воздействия на окружающую среду, а также геологические и топографические исследования.

Напомним, что сегодня, по техническим оценкам, производственные мощности Азербайджана в области зеленой энергии составляют 135 гВт га суше и 157 гВт в море.