ЕС и Азербайджан работают над обеспечением инвестиций в расширение ЮГК

БАКУ /Trend/ - Европейский Союз (ЕС) продолжает работать с азербайджанскими партнерами над созданием надлежащих условий для обеспечения необходимых инвестиций в расширение инфраструктуры Южного газового коридора, в том числе за счет повышения предсказуемости спроса ЕС и перспектив добычи газа в Азербайджане, сообщил Trend официальный представитель ЕС.

"План REPowerEU и Меморандум о взаимопонимании между ЕС и Азербайджаном о новом стратегическом партнерстве в области энергетики признают цель удвоения годовой мощности Южного газового коридора до 20 миллиардов кубометров к 2027 году. Это сыграет значительную роль в обеспечении газоснабжения Европы. Расширение Южного газового коридора предполагает модернизацию его европейской части, Трансадриатического газопровода (TAP). Два участка ТАР включены в пятый список проектов, представляющих общий интерес ЕС, а именно трубопроводы Адриатика и Маттаджола-Массафра", - сказал представитель ЕС.

По словам источника, кроме того, в 2022 году начал работу интерконнектор Греция-Болгария (IGB) с начальной пропускной способностью в 3 миллиарда кубометров в год с дальнейшим увеличением до 5 миллиардов кубометров.

"Он может поставлять азербайджанский газ в Болгарию и далее по Балканскому региону и в Центральную Европу. В этом контексте в прошлом месяце в Софии была запущена инициатива "Кольцо солидарности" для разработки маршрута поставок азербайджанского газа в Болгарию, Румынию, Венгрию и Словакию, а также, возможно, в Молдову и/или Украину", - сказал собеседник агентства.

Отметим, что Азербайджан начал поставки газа в Европу по Южному газовому коридору 31 декабря 2020 года. В этом году Азербайджан планирует экспортировать в Европу 12 миллиардов кубометров газа. В июле 2022 года Азербайджан и ЕС подписали меморандум о сотрудничестве в сфере энергетики, который предусматривает увеличение поставок газа по Южному газовому коридору с 10 миллиардов кубометров до 20 миллиардов кубометров в год до 2027 года.

Twitter: @Lyaman_Zeyn