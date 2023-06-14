Объявлены аукционы на бронирование свободных мощностей интерконнектора Греция-Болгария (Дополнено)

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БАКУ/Trend/ -Объявлены ежегодные аукционы на бронирование свободный мощностей интерконнектора Греция-Болгария (IGB), сообщили Trend в компании ICGB, которая является оператором трубопровода.

Согласно календарю Европейской сети операторов газотранспортных систем (ENTSOG), ежегодные аукционы состоятся 3 июля на двух платформах бронирования.

Имеющаяся мощность в точке соединения газопровода в Комотини (Греция) с сетями операторов системы передачи TAP и DESFA будет выставлена на аукцион на платформе PRISMA.

А мощность в точке соединения IGB в Стара-Загора (Болгария) с сетями оператора системы передачи «Булгартрансгаз» будет предлагаться через платформу RBP.

Отметим, что интерконнектор Греция-Болгария начал коммерческие поставки 1 октября 2022 года.

С начала текущего отопительного сезона интерконнектор обеспечивал около 1/3 зимнего потребления природного газа в Болгарии. IGB является первым маршрутом для диверсифицированных поставок природного газа в Болгарию, гарантируя повышенную безопасность поставок и внося значительный вклад в конкуренцию на рынке природного газа, что является предпосылкой для оптимизации цен для предприятий и бытовых потребителей в стране.

В то время как поставки 1 миллиарда кубометров в год по контракту с Азербайджаном являются основой проекта, у IGB есть долгосрочные мощности, забронированные и другими грузоотправителями. Большинство из них совершенно новые для болгарского рынка. Интерконнектор Греция-Болгария получит доступ к нескольким источникам газа в 2024 году.

Twitter: @Lyaman_Zeyn