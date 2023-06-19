Сокращение выбросов углерода имеет важное значение для устойчивой энергобезопасности - Парвиз Шахбазов (Дополнено)

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БАКУ /Trend/ - Сокращение выбросов углерода имеет важное значение для устойчивой энергетической безопасности.

Как сообщает в понедельник Trend, об этом сказал министр энергетики Азербайджана Парвиз Шахбазов на встрече с генеральным секретарем Организации стран – экспортеров нефти (ОПЕК) Хайсамом аль-Гайсом.

Согласно данным министерства энергетики, на встрече были обсуждены вопросы, связанные с сотрудничеством ОПЕК и Азербайджана, участием страны в регулировании мирового рынка нефти, а также текущая ситуация и тенденции развития касательно динамики спроса и предложения.

"Развитие нефтегазового сектора за счет сокращения выбросов углерода имеет важное значение для устойчивой энергетической безопасности. На основе этого подхода Азербайджану необходимо сотрудничество на более широкой платформе с участием ОПЕК, других стран и организаций, и мы должны развивать наши усилия по стабилизации рынка нефти и в этом направлении", - сказал министр.

В ходе встречи были также обсуждены углубление связей между секретариатом ОПЕК и Азербайджаном, вклад сотрудничества в формате ОПЕК+ в партнерство Азербайджана со странами-членами организации в области ”зеленой энергии".

Отметим, что общий уровень добычи сырой нефти как для стран ОПЕК, так и для стран, не входящих в ОПЕК, устанавливается на уровне 40,46 млн баррелей в сутки.

Ожидается, что в течение 2024 года Азербайджан скорректирует добычу сырой нефти до 551 000 баррелей в сутки.