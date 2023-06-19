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Президент SOCAR встретился с председателем правления PKN Orlen (ФОТО)

Энергетика Материалы 19 июня 2023 21:40 (UTC +04:00)
Президент SOCAR встретился с председателем правления PKN Orlen (ФОТО)

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БАКУ /Trend/ - В понедельник президент Государственной нефтяной компании Азербайджанской Республики (SOCAR) Ровшан Наджаф встретился с председателем правления и главным исполнительным директором польской компании PKN Orlen Даниэлем Обайтеком, передает Trend со ссылкой на пресс-службу SOCAR.

На встрече было выражено удовлетворение многолетним партнерством между SOCAR и PKN Orlen, и подчеркнуто, что сотрудничество в сфере торговли сырой нефтью успешно развивается.

В рамках встречи были рассмотрены существующие и потенциальные возможности сотрудничества в сферах поставок сырой нефти, нефтепродуктов, сжиженного нефтяного газа (LPG), а также возобновляемых источников энергии, цифровизации и инноваций. Также состоялся обмен мнениями по другим вопросам, представляющим взаимный интерес.

Президент SOCAR встретился с председателем правления PKN Orlen (ФОТО)
Президент SOCAR встретился с председателем правления PKN Orlen (ФОТО)
Президент SOCAR встретился с председателем правления PKN Orlen (ФОТО)
Президент SOCAR встретился с председателем правления PKN Orlen (ФОТО)
Президент SOCAR встретился с председателем правления PKN Orlen (ФОТО)
Президент SOCAR встретился с председателем правления PKN Orlen (ФОТО)
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