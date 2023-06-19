Венгрия будет рада принять первые поставки газа из Азербайджана в этом году - Петер Сийярто

БАКУ /Trend/ - Венгрия будет рада принять первые поставки газа из Азербайджана в этом году.

Об этом сказал министр иностранных дел и торговли Венгрии Петер Сийярто, выступая на летней сессии Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ), сообщает в понедельник Trend.

"Мы страна, не имеющая выхода к морю, в самом сердце Европы, без каких-либо значительных природных ресурсов, когда речь идет о нефти и газе, поэтому мы зависим от импорта. Мы очень успешно завершили переговоры с Азербайджаном о начале поставок газа в Венгрию. У нас есть общая политическая точка зрения по поводу заключения контракта на поставку одного-двух миллиардов кубометров в год. Но мы не можем реализовать такой контракт на данный момент из-за отсутствия инфраструктуры в юго-восточной части Европы. Все должны понимать, что проблема энергоснабжения не имеет ничего общего с политикой, идеологией. Это вопрос физической реальности, и пока газ можно доставлять по трубопроводу, а не в рюкзаке, инфраструктура определяет возможности стран в зависимости от географического расположения", - сказал он.

Министр выразил надежду, что вместе с румынскими, болгарскими, турецкими и сербскими друзьями, а также Грецией и Словакией удастся модернизировать региональную энергетическую инфраструктуру таким образом, чтобы страна могла получить доступ к альтернативным источникам энергоснабжения.

"Итак, мы будем рады принять первые поставки из Азербайджана в этом году", - добавил Петер Сийярто.

Отметим, что Азербайджан начал поставки газа в Европу по Южному газовому коридору 31 декабря 2020 года. Первоначальная пропускная способность Трансадриатического газопровода (TAP), который является европейским участком коридора, составляет 10 миллиардов кубометров в год с возможностью расширения до 20 миллиардов кубометров.