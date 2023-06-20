Стоимость нефти немного снижается в ожидании новостей из Китая

Данные торгов свидетельствуют о небольшом снижении мировых цен на нефть во вторник утром, поскольку рынки оценивают перспективы роста спроса на этот вид сырья в Китае, сообщает Trend.

Цена августовских фьючерсов на нефть марки Brent снизилась на 0,2% до 75,94 доллара за баррель, а августовские фьючерсы на WTI упали на 0,49% до 71,16 доллара.

Инвесторы внимательно следят за перспективами восстановления экономики Китая, одного из крупнейших потребителей и импортеров нефти. Недавно СМИ сообщали о планах китайских властей поддержать экономику страны. Монетарная политика мировых регуляторов также оказывает влияние на все финансовые рынки, включая фьючерсные.

Народный банк Китая (Центробанк) снизил основную ставку по кредитам для первоклассных заемщиков (LPR) до 3,55% впервые с августа 2022 года, как свидетельствуют данные на сайте регулятора. Годовая LPR, которая стала новым бенчмарком кредитования в августе 2019 года, не менялась с апреля 2020 года по декабрь 2021 года, оставаясь на уровне 3,85%. Однако в декабре 2021 года она была снижена до 3,8%, в январе 2022 года – до 3,7%, в августе – до 3,65% и с тех пор не менялась.