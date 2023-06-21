TAP запустит новый рыночный тест для расширения мощностей (Эксклюзив)

БАКУ /Trend/ - Консорциум Трансадриатического трубопровода (TAP) запустит в июле новый рыночный тест 2023 года, который начнется с необязывающего этапа.

Об этом сказал в эксклюзивном интервью Trend в среду управляющий директор по Трансадриатическому газопроводу (TAP) Лука Скьепатти.

"Первоначальные долгосрочные мощности TAP были выделены грузоотправителям на основе долгосрочных соглашений, подписанных на 25 лет для поддержки инвестиций в реализацию проекта. Но мы могли бы еще больше поддержать энергетическую безопасность Европы, так как мощности TAP можно расширить примерно до 20 миллиардов кубометров в год", - сказал он.

Скьепатти отметил, что регулярные рыночные тесты для расширения TAP проводятся открыто, прозрачно и недискриминационным образом.

"Рыночные тесты проводятся как минимум каждый нечетный год в двух этапах: это необязывающий и обязывающий этапы. Обязывающий этап рыночного теста 2021 года завершился в январе 2023 года, в результате чего удалось инициировать первую стадию расширения мощностей, чтобы начиная с 2026 года выделить примерно 1,2 миллиарда кубометров в год дополнительных мощностей за счет долгосрочных контрактов. Ожидается, что второй обязывающий этап рыночного теста будет запущен в декабре 2023 года с тем, чтобы удовлетворить потребности рынка. Параллельно, в соответствии с регулированием, будет запущен новый рыночный тест (рыночный тест 2023 года), начиная с необязывающей фазы в июле 2023 года", - добавил он.

Отметим, что по TAP, который является европейской частью Южного газового коридора, ежегодно поставляются восемь миллиардов кубометров газа в Италию и по одному миллиарду кубометров газа - в Грецию и Болгарию.

31 декабря 2020 года начались поставки азербайджанского газа в Европу по Южному газовому коридору. Посредством ТАР Азербайджан впервые в истории экспортировал свой природный газ на европейский рынок по трубопроводам. С прямым доступом к европейскому рынку, который является крупнейшим импортером природного газа в мире, Азербайджан диверсифицировал свои экспортные возможности.

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