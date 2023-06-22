Азербайджанский газ может обеспечить энергетическую диверсификацию в Центрально-Восточной Европе - ЕС

БАКУ/Trend/ - Потенциально азербайджанский газ может сыграть роль в повышении безопасности поставок и диверсификации источников энергоресурсов в регионе Центральной и Восточной Европы, сообщил Trend официальный представитель ЕС.

"Четыре оператора системы транспортировки природного газа ЕС из Центрально-Восточной и Юго-Восточной Европы недавно представили проект "Кольцо солидарности" совместно с государственной нефтяной компанией Азербайджана SOCAR. Различные инвестиции в инфраструктуру, связанные с инициативой "Кольца солидарности", включены в пятый список проектов ЕС, представляющих общий интерес. Однако о жизнеспособности проектапока пока говорить рано", — уточнил представитель ЕС.

Он отметил, что дорожная карта энергетического сотрудничества между ЕС и Азербайджаном была определена в новом плане стратегического партнерства в области энергетики, принятом прошлым летом.

"С одной стороны, наше сотрудничество связано с той важной ролью, которую Азербайджан играет и будет играть в нашей диверсификации от российского топлива, в частности, за счет расширения Южного газового коридора. С другой стороны, наше партнерство основано на общей программе перехода к чистой энергии с действиями в области энергоэффективности, возобновляемых источников энергии, возобновляемого водорода, и в области предотвращения неорганизованных выбросов метана", — подчеркнул представитель ЕС.

Источник отметил, что двустороннее партнерство основано на комплексной и последовательной повестке дня, подкрепленной обязательством достичь чистой экономики с нулевыми выбросами к 2050 году.

"Еврокомиссар по энергетике Кадри Симсон и министр энергетики Азербайджана Парвиз Шахбазов провели энергетический диалог всего пару недель назад, в ходе которого они подтвердили свою приверженность выполнению этой повестки дня", - добавил представитель ЕС.

Отметим, что Азербайджан начал поставки газа в Европу по Южному газовому коридору 31 декабря 2020 года. Мощность газопровода составляет 10 миллиардов кубометров с возможностью расширения до 20 миллиардов кубометров. В июле 2022 года Азербайджан и ЕС подписали меморандум о взаимопонимании, предусматривающий удвоение пропускной способности Южного газового коридора к 2027 году.

Twitter: @Lyaman_Zeyn