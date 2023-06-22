Венгрия привержена достижению целей энергетической безопасности ЕС

БАКУ /Trend/ - Венгрия привержена достижению целей энергетической безопасности Европейского союза.

Как сообщает в четверг Trend, об этом сказал Сандор Шеремет, старший научный сотрудник венгерскогого Института иностранных дел и торговли (IFAT) в ходе международного семинара "Страны Вышеградской группы и Азербайджан ".

"Диверсификация поставок энергоносителей является своевременным и необходимым шагом, который, однако, требует определённого переходного периода, чтобы избежать дальнейших трудностей. Переходный период позволил бы отечественным мощностям по производству экологически чистой электроэнергии достичь поставленных энергетических целей", - отметил Шеремет.

Он подчеркнул, что переходный период нужен чтобы улучшить доступ к терминалам сжиженного природного газа и расширить сотрудничество с Азербайджаном.

Шеремет напомнил, что Венгрия подписала с Азербайджаном несколько соглашений для достижения энергетической безопасности и диверсификации источников поставок. Это "Соглашение о стратегическом партнерстве в области развития и передачи зеленой энергии", подписанное лидерами Азербайджана, Грузии, Румынии и Венгрии в декабре 2022 года, Меморандум о взаимопонимании между операторами газотранспортных систем Болгарии, Румынии, Венгрии, Словакии и SOCAR, подписанный в апреле 2022 года, и контракт, подписанный в июне 2023 года между азербайджанской SOCAR и венгерской MVM CEEnergy.

Отметим, что семинар посвящён проблемам, связанным с энергетическим кризисом на фоне российско-украинской войны и способам их решения, а также вызовам, которые представляет будущая технологическая трансформация для стран Вышеградской группы и Азербайджана.

В семинаре принимают участие эксперты и официальные лица из Азербайджана, Словакии, Польши и Венгрии, представители дипломатического корпуса.