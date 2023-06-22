Азербайджан обладает существенным потенциалом в сфере ВИЭ - SOCAR

БАКУ /Trend/ - Азербайджан обладает огромным потенциалом в области "зеленой" энергетики, в частности ветроэнергетики и экологически чистого водорода.

Как сообщает в четверг Trend, об этом сказал начальник отдела внешних связей SOCAR Али Шахбазов в ходе международного семинара "Страны Вышеградской группы и Азербайджан".

"У нас огромные перспективы в сфере возобновляемой энергии, и нам есть что предложить в этой области", - сказал Шахбазов, добавив, что Азербайджан также стремится снизить выбросы метана в атмосферу.

Он отметил, что Азербайджан является важным поставщиком газа в Европу.

"Между Азербайджаном и странами Вышеградской группы существует успешное сотрудничество в области поставок нефти, которое продолжается уже длительное время, и мы намерены и впредь развивать это направление партнерства", - заключил Шахбазов.

Отметим, что семинар посвящён проблемам, связанным с энергетическим кризисом на фоне российско-украинской войны и способам их решения.

В семинаре принимают участие эксперты и официальные лица из Азербайджана, Словакии, Польши и Венгрии, представители дипломатического корпуса, местные и иностранные эксперты.