Госагентство по ВИЭ Азербайджана и японская "Komaihaltec" подписали меморандум (дополнено)

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БАКУ /Trend/ - Между Государственным агентством возобновляемых источников энергии (AREA) при Министерстве энергетики Азербайджана и японской компанией "Komaihaltec" подписан Меморандум о взаимопонимании по проектам в области возобновляемых источников энергии, сообщает в субботу Trend.

Согласно данным AREA, на встрече было отмечено, что сотрудничество с Японией в области энергетики продолжается успешно и обсуждено расширение возможностей сотрудничества в области возобновляемых источников энергии.

Согласно документу, планируется разработать технико-экономическое обоснование проекта оптимальной системы электро-и теплоснабжения с использованием производства гибридной электроэнергии с применением возобновляемых источников энергии в селах горных районов Азербайджана.