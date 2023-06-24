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Госагентство по ВИЭ Азербайджана и японская "Komaihaltec" подписали меморандум (дополнено)

Энергетика Материалы 24 июня 2023 09:57 (UTC +04:00)

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Кямран Гасымов
Кямран Гасымов
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Добавлены подробности (первая версия опубликована 24 июня в 09:49)

БАКУ /Trend/ - Между Государственным агентством возобновляемых источников энергии (AREA) при Министерстве энергетики Азербайджана и японской компанией "Komaihaltec" подписан Меморандум о взаимопонимании по проектам в области возобновляемых источников энергии, сообщает в субботу Trend.

Согласно данным AREA, на встрече было отмечено, что сотрудничество с Японией в области энергетики продолжается успешно и обсуждено расширение возможностей сотрудничества в области возобновляемых источников энергии.

Согласно документу, планируется разработать технико-экономическое обоснование проекта оптимальной системы электро-и теплоснабжения с использованием производства гибридной электроэнергии с применением возобновляемых источников энергии в селах горных районов Азербайджана.

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