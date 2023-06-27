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Стоимость азербайджанской нефти превысила $77

Энергетика Материалы 27 июня 2023 10:38 (UTC +04:00)
Стоимость азербайджанской нефти превысила $77

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Кямран Гасымов
Кямран Гасымов
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БАКУ /Trend/ - Цена на азербайджанскую нефть марки Azeri Light на базе CIF в итальянском порту Аугуста 26 июня повысилась на 0,58 доллара США относительно предыдущего показателя и составила 77,15 доллара за баррель, сообщает во вторник Trend со ссылкой на источник на нефтегазовом рынке страны.

На базе FOB в турецком порту Джейхан цена на Azeri Light повысилась на 0,63 доллара – до 75,52 доллара за баррель.

Стоимость нефти сорта URALS, реализуемой Азербайджаном из российского черноморского порта Новороссийск по трубопроводу Баку – Новороссийск, повысилась по сравнению с предыдущим показателем на 0,5 доллара, составив 52,54 доллара за баррель.

Цена на баррель нефти эталонного сорта Brent Dated, добываемой в Северном море, 26 июня повысилась на 0,43 доллара по сравнению с предыдущим показателем – до 73,55 доллара за баррель.

Официальный курс на 27 июня составляет 1,7 AZN/ 1 USD.

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