Поставки газа по TAP достигли отметки 25 млрд кубометров

БАКУ/Trend/ - Поставки газа по Трансадриатическому трубопроводу (TAP) с начала ввода инфраструктуры в коммерческую эксплуатацию достигли отметки 25 млрд кубометров, передает во вторник Trend.

"Еще одна веха! TAP безопасно поставила 25 млрд кубометров природного газа в Грецию, Болгарию и Италию с начала коммерческой операции. TAP, будучи надежным транспортером энергии, может расширяться поэтапно, чтобы еще больше повысить энергетическую безопасность Европы", - сказали в консорциуме TAP AG.

Отметим, что после первого этапа предоставления обязывающих предложений в рамках продолжающегося в настоящее время рыночного теста консорциум TAP инициировал первый этап расширения, предлагая дополнительные 1,2 миллиарда кубометров в год с 2026 года. Процесс расширения мощностей TAP проходит в рамках рыночных тестов, проводимых в открытом, прозрачном и недискриминационном образах. Второй обязывающий этап будет проведен в 2023 году, когда заинтересованные операторы смогут представить дополнительные предложения. Пропускная способность TAP может быть расширена поэтапно до 20 миллиардов кубометров в год без необходимости прокладки новых труб.

Новые объемы водорода и других возобновляемых газов также можно будет транспортировать через TAP, тем самым способствуя долгосрочной устойчивости.

Twitter: @Lyaman_Zeyn