Азербайджанская нефть подорожала

БАКУ /Trend/ - Цена на азербайджанскую нефть марки Azeri Light на базе CIF в итальянском порту Аугуста 28 июня повысилась на 0,57 доллара США относительно предыдущего показателя и составила 77,04 доллара за баррель, сообщает в четверг Trend со ссылкой на источник на нефтегазовом рынке страны.

На базе FOB в турецком порту Джейхан цена на Azeri Light повысилась на 0,57 доллара – до 75,43 доллара за баррель.

Стоимость нефти сорта URALS, реализуемой Азербайджаном из российского черноморского порта Новороссийск по трубопроводу Баку – Новороссийск, повысилась по сравнению с предыдущим показателем на 0,66 доллара, составив 52,47 доллара за баррель.

Цена на баррель нефти эталонного сорта Brent Dated, добываемой в Северном море, 28 июня повысилась на 0,54 доллара по сравнению с предыдущим показателем – до 73,33 доллара за баррель.

Официальный курс на 29 июня составляет 1,7 AZN/1 USD.