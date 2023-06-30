Турция импортировала крупный объем судового топлива из Туркменистана

БАКУ /Trend/ - В апреле 2023 года Турция импортировала из Туркменистана 8 787 тонн судового топлива, сообщает Trend.

По данным Управления по регулированию энергетического рынка Турции (EPDK), этот объем составляет 0,25 процента от общего объема турецкого импорта нефтепродуктов за указанный период.

В предыдущий раз Турция импортировала 10 970 тонн судового топлива из Туркменистана (в марте 2023 года). Таким образом, импорт туркменского судового топлива Турцией за первые четыре месяца текущего года составил 39 953 тонны.

Турция за 2022 год импортировала из Туркменистана свыше 15 540 тонн судового топлива, что более чем в 7,5 раза больше показателя аналогичного периода 2021 года (2 060 тонн).

Отметим, что в последние годы Туркменистан активно развивает экспорт энергоносителей на зарубежные рынки.