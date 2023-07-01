Азербайджанская нефть подорожала

БАКУ /Trend/ - Цена на азербайджанскую нефть марки Azeri Light на базе CIF в итальянском порту Аугуста 30 июня повысилась на 1,89 доллара относительно предыдущего показателя и составила 78,85 доллара за баррель, сообщает в субботу Trend со ссылкой на источник на нефтегазовом рынке страны.

На базе FOB в турецком порту Джейхан цена на Azeri Light повысилась на 1,89 доллара – до 77,37 доллара за баррель.

Стоимость нефти сорта URALS, реализуемой Азербайджаном из российского черноморского порта Новороссийск по трубопроводу Баку – Новороссийск, повысилась по сравнению с предыдущим показателем на 2,33 доллара, составив 54,64 доллара за баррель.

Цена на баррель нефти эталонного сорта Brent Dated, добываемой в Северном море, 30 июня повысилась на 1,93 доллара по сравнению с предыдущим показателем – до 74,97 доллара за баррель.

Официальный курс на 1 июля составляет 1,7 AZN/1 USD.