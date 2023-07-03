TAP обеспечил значительную часть потребления газа в Италии в 2022 году

МИЛАН /Trend/ - Трансадриатический газопровод (TAP) обеспечил 15 процентов потребления газа в Италии в 2022 году, сказал управляющий директор TAP Лука Скьепатти, сообщает в понедельник Trend.

Выступая на форуме «Устойчивое будущее», он отметил, что ТАР может поэтапно расширить свои мощности до 20 миллиардов кубометров.

«Мы уже активировали первый уровень расширения и 1,2 миллиарда кубометров дополнительного газа будут доступны с 2026 года. Стратегическое значение Южного газового коридора и TAP было признано в Плане REPowerEU, который предусматривает интенсификацию сотрудничества с Азербайджаном и повышение пропускной способности ТАР.

С TAP мы продемонстрировали, что стратегическую энергетическую инфраструктуру можно построить с полным учетом характеристик пересекаемых территорий», - сказал Скьепатти.

Управляющий директор отметил, что расширение мощностей TAP может способствовать реализации энергетических и климатических амбиций Италии и всей Европы, позволяя транспортировать новые объемы водорода и других возобновляемых газов, смешанных с природным газом.

«С периода начала коммерческих операций TAP транспортировал более 25 миллиардов кубометров газа в Европу, из которых более 21 миллиарда — в Италию, что помогло укрепить надежность поставок», — добавил Лука Скьепатти.

Отметим, что по TAP, который является европейской частью Южного газового коридора, ежегодно поставляются восемь миллиардов кубометров газа в Италию и по одному миллиарду кубометров газа - в Грецию и Болгарию.

31 декабря 2020 года начались поставки азербайджанского газа в Европу по Южному газовому коридору. Посредством ТАР Азербайджан впервые в истории экспортировал свой природный газ на европейский рынок по трубопроводам. С прямым доступом к европейскому рынку, который является крупнейшим импортером природного газа в мире, Азербайджан диверсифицировал свои экспортные возможности.

Twitter: @Lyaman_Zeyn