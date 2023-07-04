Азербайджанская нефть подорожала

БАКУ /Trend/ - Цена на азербайджанскую нефть марки Azeri Light на базе CIF в итальянском порту Аугуста 03 июля 2023 года повысилась на 0,33 доллара США относительно предыдущего показателя и составила 79,18 доллара за баррель, сообщает во вторник Trend со ссылкой на источник на нефтегазовом рынке страны.

На базе FOB в турецком порту Джейхан цена на Azeri Light повысилась на 0,44 доллара – до 77,81 доллара за баррель.

Стоимость нефти сорта URALS, реализуемой Азербайджаном из российского черноморского порта Новороссийск по трубопроводу Баку – Новороссийск, повысилась по сравнению с предыдущим показателем на 0,79 доллара, составив 55,43 доллара за баррель.

Цена на баррель нефти эталонного сорта Brent Dated, добываемой в Северном море, третьего июля повысилась на 0,56 доллара по сравнению с предыдущим показателем – до 75,53 доллара за баррель.

Официальный курс на 4 июля составляет 1,7 AZN/1 USD.