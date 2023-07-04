Запускается рыночный тест на увеличение технической мощности газопровода IGB

БАКУ/Trend/ - Запускается рыночный тест на увеличение технической мощности тнтерконнектора Греция-Болгария (IGB), сказали во вторник Trend в комании ICGB.

Как отмечается, независимый оператор системы передачи ICGB, отвечающий за управление и коммерческую эксплуатацию газопровода IGB, запустил процесс оценки рыночного спроса на дополнительные мощности.

Процесс разделен на две основные фазы – необязывающая и обязывающая фазы, и в целом имеет продолжительность два года. Он будет реализован в тесном сотрудничестве с соседними операторами системы передачи Bulgartransgaz (Болгария), DESFA (Греция) и Трансадриатическим трубопроводом (TAP). По итогам рыночного теста станет известно, есть ли основания для увеличения существующих технических мощностей интерконнектора Греция-Болгария.

В настоящее время пропускная способность интерконнектора составляет примерно 3 млрд кубометров в год, а при дополнительных инвестициях в зависимости от рыночного интереса она может увеличиться до 5 млрд кубометров в год.

Всем заинтересованным сторонам предлагается представить свои заявки не позднее 28 августа.

ICGB продолжает изучать возможность оптимизации процесса и предложения дополнительных мощностей до истечения 2-летнего периода.

Отметим, что интерконнектор Греция-Болгария начал коммерческие поставки 1 октября 2022 года.

IGB является первым маршрутом для диверсифицированных поставок природного газа в Болгарию, гарантируя повышенную безопасность поставок и внося значительный вклад в конкуренцию на рынке природного газа, что является предпосылкой для оптимизации цен для предприятий и бытовых потребителей в стране.

Twitter: @Lyaman_Zeyn