Азербайджанская нефть подорожала

БАКУ /Trend/ - Цена на азербайджанскую нефть марки Azeri Light на базе CIF в итальянском порту Аугуста 4 июля 2023 года повысилась на 0,41 доллара США относительно предыдущего показателя и составила 79,59 доллара за баррель, сообщает в среду Trend со ссылкой на источник на нефтегазовом рынке страны.

На базе FOB в турецком порту Джейхан цена на Azeri Light повысилась на 0,47 доллара – до 78,28 доллара за баррель.

Стоимость нефти сорта URALS, реализуемой Азербайджаном из российского черноморского порта Новороссийск по трубопроводу Баку – Новороссийск, повысилась по сравнению с предыдущим показателем на 0,69 доллара, составив 56,12 доллара за баррель.

Цена на баррель нефти эталонного сорта Brent Dated, добываемой в Северном море, 4 июля повысилась на 0,47 доллара по сравнению с предыдущим показателем – до 70,00 доллара за баррель.

Официальный курс на 5 июля составляет 1,7 AZN/1 USD.