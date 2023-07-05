TAP запускает процедуру увеличения мощности (Дополнено)

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БАКУ/Trend/ - Консорциум Трансадриатического трубопровода (TAP) в сотрудничестве с соседними операторами системы передачи начинает рыночное тесты 2023 года в соответствии с правилами по проведению рыночных тестов, утвержденным национальными регулирующими органами Италии, Греции и Албании, передает в среду Trend.

Этот новый поэтапный процесс отличается от второй обязывающей фазы рыночного теста 2021 года. TAP, SRG и DESFA намерены провести второй обязывающий этап во второй половине 2023 года после утверждения проектного предложения национальными регулирующими органами Италии Италии, Греции и Албании.

Консорциум TAP приглашает всех заинтересованных лиц принять участие в необязывающем этапе рыночного теста 2023 года. Для этого заинтересованные стороны должны до 28 августа 2023 года представить свои заявки вместе со всеми необходимыми документами.

Отметим, что пропускная способность трубопровода составляет 10 миллиардов кубометров в год, которая может быть расширена поэтапно до 20 миллиардов кубометров в год без необходимости прокладки новых труб.

Twitter: @Lyaman_Zeyn