bp и SOCAR обсуждают параметры добычи «глубокого газа» на АЧГ - Бахтияр Асланбейли

БАКУ /Trend/ - bp и государственная нефтяная компания Азербайджана SOCAR обсуждают технические и коммерческие параметры добычи «глубокого газа» на блоке «Азери-Чираг-Гюнешли».

Как передает Trend, об этом сказал в среду журналистам вице-президент по коммуникациям и внешним связям компании bp в Каспийском регионе Бахтияр Асланбейли.

«Бурение в принципе закончили, интерпретация фактически завершена. Идут обсуждения с государственной нефтяной компанией Азербайджана SOCAR по поводу разработки, в том числе коммерческие и технические вопросы. До конца года у нас будет четкое видение вопроса», - сказал он.

Отметим, что BP Exploration (Caspian Sea) Limited является оператором от имени подрядчиков по Соглашению о разделе продукции АЧГ.

Доли участия в АЧГ: bp (30,37%), SOCAR (25%), MOL (9,57%), INPEX (9,31%), Equinor (7,27%), ExxonMobil (6,79%), TPAO (5,73%), ITOCHU (3,65%), ONGCVidesh (2,31%).