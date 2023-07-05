Переговоры по проекту “Шафаг" завершаются - Бахтияр Асланбейли

БАКУ /Trend/ - Переговоры по проекту солнечной энергетики “Шафаг" компании bp в Джебраиле уже завершаются.

Как передает Trend, об этом сказал в среду журналистам вице-президент по коммуникациям и внешним связям компании bp в Каспийском регионе Бахтияр Асланбейли.

«Все возможные подготовительные процессы близятся к завершению. Мы надеемся, что после завершения технических и коммерческих работ, которые являются заключительными моментами, мы сможем объявить окончательное инвестиционное решение по этому проекту в ближайшее время”, - сказал он.

По его словам, наряду с нефтегазовыми проектами, bp также вносит серьезные изменения в свою стратегию в области возобновляемых источников энергии.

"Наша новая стратегия заключается не в выборе между нефтегазовыми ресурсами и новыми возобновляемыми энергоресурсами, а в продолжении нашей деятельности в обоих направлениях. И в этом направлении работа ведется параллельно. Наша деятельность в Азербайджане - прекрасный тому пример", - подчеркнул Асланбейли.

Напомним, что в июне 2022 года министерство энергетики Азербайджана и bp подписали исполнительный договор о сотрудничестве в области оценки и реализации проекта строительства солнечной электростанции мощностью 240 МВт в Зангилан-Джебраильской зоне. Этот документ был подписан в рамках стратегического решения, связанного с созданием зоны «зеленой энергии» на освобожденных территориях Азербайджана и развитием сектора возобновляемой энергетики, а также обязательствами по сокращению выбросов углерода на 35 процентов к 2030 году и реализации стратегии bp стать компанией с нулевой эмиссией к 2050 году.